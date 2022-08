Fabio Soli: olen mängijate pärast kurb, sest nad andsid endast kogu suve parima

„Esiteks õnnitlused Belgiale - nad tegid head tööd, eriti esimeses ja teises geimis, pannes meie vastuvõtule tugeva surve peale ja töötades hästi blokikaitses. Teadsime, et peame servi vastuvõtult rünnaku lahendamises kõvasti kannatama, sest me pole suve jooksul selles faasis suurt edasiminekut teinud. Ka blokikaitses oli meil probleeme, aga seda eelkõige meie vastase kvaliteedi pärast,“ rääkis itaallane.

„Olen oma mängijate pärast kurb, sest nad surusid kogu suve väga tugevalt. Andsime endast parima, et nende valikute juures, mis meil oli, panna kokku parim meeskond. Peame oma teekonnale tagasi vaatama ja sellele hinnangu andma. Kaotasime Kuldliigat mänginud grupis palju energiat. Üritasin aidata kõige kogenumatel meestel vormi tagasi tulla, aga ilmselt ootasime me neilt liiga palju, nagu me täna esimeses geimis ka nägime.“

Soli nentis seega, et Renee Teppan ja Robert Täht, kellest esimene tegi kaasa vaid avageimi ja teine vahetati välja teises geimis, polnud tänaseks mänguks veel füüsiliselt valmis, kuid ta tahtis neile võimaluse anda, sest viimastes trennides on mehed teinud head tööd. „Nad andsid endast parima,“ lisas Soli.

Suvele tagasi mõeldes ei osanud Soli öelda, mida oleks saanud teisiti või paremini teha: „Kõiges, mis me tegime, oli selge idee taga - iga füüsiline aktiivsus, iga trenn oli tehtud kindla mõttega. Eesmärk oli kasvada üheks nooremate mängijatega ning tuua suve teises pooles sisse nii palju kogenumaid mehi kui võimalik, et nad aitaksid meid hetkeil, kui pinge läheb üles ning sa pead probleeme lahendama oma võrkpalli kasutades. Võimalik, et neist sai 100% füüsiliselt konditsiooni vaid Kristo Kollo. Aga see ei ole vabandus. Me andsime endast parima. Viimases mängus meie võrkpallist lihtsalt ei piisanud. Võime kahetseda avamängus juhtunut, aga täna vääris Belgia selget võitu, sest võrkpall, mis nad väljakule tõid, oli palju parem kui meie võrkpall.“