KOGU TÕDE MÄNGUST | 19-aastane tulevikutäht juhtis Belgia teerulli, Eesti täitnuks eesmärgi ka väljakule astumata

Et Eesti on järgmisel aastal Euroopa meistrivõistlustel mängivate koondiste seas, sai suuresti selgeks juba siis, kui Iisrael 21. juulil valikturniiri C-alagrupist eemaldati, sest Ukraina asemel korraldatakse üks finaalturniiri alagruppidest just seal. Sellega muutus meie alagrupp kolmeliikmeliseks, mis tähendas, et gruppide teise koha omanike võrdluses oli meil juba eos tugev trump taskus – mängud amatööridest koosneva Fääri saartega. Neist mängudest võetud kuus punkti ja üks lisapunkt kümme päeva tagasi Tallinnas Belgialt saadud 2 : 3 kaotusest tagasid selle, et Eesti edestab teise koha omanike pingereas vähemalt kolme meeskonda: Lätit, Slovakkiat ja Horvaatiat. Vaja olnuks edestada vaid kahte.