DELFI MÜNCHENIS | EM-i debütant Gedly Tugi võistleb Münchenis Magnus Kirdi juhendamisel: olen seda võistlust kaua oodanud

Finaali viib vähemalt 61-meetrine vise. Kui normitäitjaid piisavalt pole, pääsevad lõppvõistlusele 12 paremat. „Usun, et finaali viib 58-59-meetrine vise. Kui olen kaks korda sel suvel 58 meetrit visanud, siis ma ei ütleks, et see päris ulme eesmärk oleks,“ hindas kvalifikatsioonist edasi saamise võimalusi Tugi, kes juulis viis isikliku rekordi 58.39-ni.

Tugi rääkis, et juuni lõpus toimunud Eesti meistrivõistluste ja EM-i vahele jäänud nädalate jooksul tegi kohati õlg liiga. „Vahepeal oli natukene õlg väsinud, aga sellest olen üle saanud. Tervis on korras,“ kinnitas ta, lisades, et väsimus tulenes ületreenimisest. Liiga palju viskeid sai tehtud, mis andis natukene võistlustel tunda. Tuli visete arvu vähendada ja korraks aeg maha võtta.“

Tugi on võitnud pronksi U18 ja U20 EM-ilt. Täiskasvanute tiitlivõistlustel pole Toomas Merila juhendamisel harjutav Tugi veel osalenud. Münchenis jagab Tugile nõu Eesti rekordiomanik Magnus Kirt. „Olen seda võistlust väga kaua oodanud, mitu aastat pole sellist lahedat võistlust olnudki. Eelmine aasta oli küll U23 EM (Tallinnas), aga sinna läksin just mitte kõige parema meeleoluga peale,“ meenutas Tugi, kes kodusel tiitlivõistlusel piirdus 47.78-ga. „Münchenis on lahe staadion ja atmosfäär, see annab palju juurde. Lisaks ka see, et kõrval on tugevad konkurendid.“



Eestlastest ongi EM-il veel võistlus ees ootamas Tugil ja kõrgushüppajal Karmen Bruusil. Kõrgushüppe eelvõistlus algab Eesti aja järgi reedel kell 11.05.