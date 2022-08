DELFI MÜNCHENIS | Tiitlivõistluste debüüti tegev Kleemeier: kõik, mis siit tuleb, on boonus

„Hindan väga, et olen siin,“ sõnas rõõmsameelne Kleemeier, kes täitis EM-ile pääsemisega tänavuse aasta suure eesmärgi. „Olen selle nimel trenni teinud ja kui täna kõik õnnestub, milleks oleme plaanipäraselt valmistunud, siis saab ainult head juhtuda.“

„See on erakordne võimalus, väga naudin seda. Kõik, mis tuleb, on boonus,“ jätkas Mehis Viru õpilane. Kleemeier ootab kõige rohkem teiste konkurentide vastu proovile panemist. „(Eestis) jooksen suvehooajal üldiselt üksinda. Esimesel tõkkel olen juba kõikidest möödas ja lõpp on keeruline, nii tekib mugavustsoon. Siin ootan kõige rohkem tugevate jooksjatega võistlemist.“