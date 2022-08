INTERVJUU | Medalivõitja Janek Õiglane: olen viimastel aastatel palju valu tundnud, nüüd oli see kõik millegi nimel

28-aastane Rakveres sündinud, kuid Vändras üles kasvanud Janek Õiglane on käinud neljal MM-il, olnud seal korra neljas ja kuues. EM-il oli ta teist korda, 2016. aastal tehtud debüüdilt oli Õiglasel all 12. koht. Olümpiale pole kogenud kümnevõistleja veel jõudnudki.

Viimastel aastatel on Õiglast saatnud vigastused, kuid teisipäeva õhtul jõudis Müncheni olümpiastaadionil kätte tema tähetund. Õiglane võitis 8346 punktiga EM-pronksi. See oli ta esimene täiskasvanute tiitlivõistluse medal.

Eesti Päevaleht istus medalivõitjaga päev hiljem maha ja uuris lähemalt, kuidas on Õiglane end pidevate vigastuste kiuste edasi surunud ja rasketel hetkedel motivatsiooni säilitanud. Õiglane rääkis veel avameelselt, kui oluline EM-medal talle on, kui palju tuge on ta saanud abikaasa Kendralt ja millest ta on karjääris enim puudust tundnud.