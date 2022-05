Eesti jalgpallikoondislased on pigem suutnud harva teha välismaal mängides selge sammu ülespoole. Erandeid loomulikult on. Hiljuti kinnitas seda 25-aastane ääreründaja Vlasi Sinjavski. Sinjavski pühkis FC Flora tolmu jalgelt mullu veebruaris. Poolteist hooaega Tšehhi kõrgliigas MFK Karvinas lõppesid esiliigasse langemisega. Siiski suutis ta end nii palju tõestada, et Tšehhi värske karikavõitja FC Slovacko pakkus talle kolme aasta pikkust lepingut.