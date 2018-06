JÕUJOONED | Millised meeskonnad jätsid MM-il alagrupis kõige parema mulje ning kes on play-off'i eel suuremad favoriidid?

Niigi võimsalt mänginud Horvaatia tõstis oma aktsiaid veelgi, kui „duubelmeeskonnaga" Islandit 2:1 võideti. Kolmest mängust kolm võitu sellises alagrupis... müts maha! Senise mängupildi põhjal oleks vähemalt poolfinaali mitte jõudmine isegi pettumus, kuigi veerandfinaalis ähvardab vastu tulla Hispaania. Praegune meeskond ei peaks aga mitte kedagi kartma.

2. Prantsusmaa (⬇1)

Prantsusmaa viimasest alagrupimängust, 0:0 viigist Taaniga, pole mõtet midagi sügavamat välja otsida. Esimene koht alagrupis ja seda suhteliselt väikeste jõupingutustega - ei midagi väga veenvat, ent siiski korralik saavutus. Aga milline traditsiooniline suur koondis olekski üldse veenev olnud?

3. Brasiilia (0)

Brasiillased said küll seitsme punktiga alagrupist edasi ning lähevad järgmises ringis Mehhikoga kokku, ent sambamaale omane vurts on just kui nende mängust veel puudu. Neymari asemel on meeskonna veduriks kerkinud hoopis Philippe Coutinho. Ehk tasuks Gabriel Jesusi asemel ründes proovida Roberto Firminot?

4. Belgia (0)

Belgia oli Uruguay ja Horvaatia kõrval kolmandaks meeskonnaks, kes läbis alagrupi täiseduga. Viimases ja suhteliselt tähendusetus kohtumises alistati 1:0 Inglismaa ning kaheksandikfinaalis minnakse vastamisi Jaapaniga. Belglaste seis on hea, ent veerandfinaalis võib vastu tulla Brasiilia.

5. Hispaania (⬇3)

Kes enam praegu seda nii väga mäletab, et hispaanlased vahetult enne turniiri algust ootamatult peatreenerit vahetasid? Kaks suureskoorilist viiki Portugali ja Marokoga ning napp võit Iraani üle ei ole just kõige veenvam viis, kuidas alagrupist edasi minna - ent see turniir on näidanud, et suurte meeskondade puhul on ikkagi esmatähtis üldse edasi minna. Kaheksandikfinaalis Venemaa vastu saamine võib anda Fernando Hierrole veel võimaluse atra seada.

6. Uruguay (⬆5)

Kaks nappi ja mittemidagiütlevat 1:0 võitu Egiptuse ja Saudi Araabia vastu all, purustati Venemaa koguni 3:0. Korralik avaldus edasiseks, aga 16 parema seas ootab juba Portugal. Kas Luis Suarez ja Edinson Cavani on oma püssid vahepeal paukuma saanud?

7. Inglismaa (0)

Inglased said viimases alagrupimängus Belgialt küll napi kaotuse, kuid liialt üle seda kohtumist tähtsustada ei maksa - mõlemad tiimid olid platsil varumeestega. 16 parema seas tuleb kohe vastu Kolumbia, mis on inglaste jaoks kahtlemata senise turniiri kõige suurem väljakutse.

8. Šveits (⬆2)

Šveits on viimasest 25 kohtumisest kaotanud vaid ühe ning on leidnud nendele omase stabiilsuse - normaalajal on neid võita äärmiselt keeruline. Kaheksandikfinaalis ootab Rootsi, ent šveitslastel on kaartide tõttu kaitseliinist puudu nii Fabian Schär kui ka kapten Stephan Lichtsteiner.