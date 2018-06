JÕUJOONED | Millised riigid tulevad jalgpalli MM-ile kõige suuremate favoriitidena, kes on autsaiderid? Paneme kõik 32 tiimi ritta!

Prantsusmaal on olemas sisuliselt kõik võimalused, et suurt mängu mängida. Väike küsimärk on peatreeneri Didier Deschampsi kohal - kas ta on õige mees, et sellised indiviidid mängima panna? Alagrupp Peruu ja Taaniga ei ole lihtsate killast, kuid kvaliteeti peaks selles tiimis olema piisavalt, et väga kaugele jõuda. Kahe aasta tagusest EM-ist on finaali jõudmise kogemus olemas.

4. Hispaania

Kõik muud küsimärgid pühiti Hispaania koondise kohalt eile päeval ära - nüüd on ainsaks küsimuseks vaid see, kuidas suudab uus peatreener Fernando Hierro segaduses meeskonna enda taha koondada ja mängima panna. Kui palju mõjutab Julen Lopetegui vallandamine moraali? Sellest hoolimata on meeskond endiselt pungil mängijatest, kes on harjunud suurel areenil tegusid tegema.

5. Argentina

Argentina on selles tabelis ehk isegi üllatavalt kõrgel, arvestades nende väga rasket valiksarja, ent kui meeskonnas on Lionel Messi, on kõik võimalik ning alla esikoha ei ole võimalik eesmärke seada. Argentina on ohtlik kõigile.

TASE II - MIKS MITTE?

6. Portugal

Valitsev Euroopa meister näitas kaks aastat tagasi, et on võimeline suurturniiridel ka lõpuni välja minema. Portugallased on tegelikult peaaegu alati sel sajandil MM-idel ja EM-idel kaugele jõudnud. Alagrupp on paberil neid soosiv, nüüd tuleb neil lihtsalt ise mihklid olla. Veerandfinaal peaks olema absoluutne miinimumeesmärk, poolfinaal oleks reaalne.

7. Belgia

Belgia koondise nõrgimaks lüliks peetakse peatreenerit Roberto Martinezt. Belglasi ristiti mustadeks hobusteks juba ka kahel eelmisel suurturniiril, ent loodetud tulemus jäi tulemata. On aeg tõestada, et tegu ei ole vaid paberil kõva tiimiga.

8. Uruguay

Uruguay tõstab sedavõrd kõrgele eelkõige nende äärmiselt nõrga tasemega alagrupp, millest edasi pääsemine ei tohiks olla probleem. Uruguay on selle turniiri eel lennanud pisut radari all, ent ründeliin Luis Suareze ja Edinson Cavaniga on ülivõimas.

9. Horvaatia

Luka Modrić, Ivan Rakitić, Ivan Perišić, Mario Mandžukić... Horvaadid on oma väikese rahvaarvu kohta suutnud kokku ajada tõeliselt hirmuäratava koosluse. Alagrupist edasipääsu korral võib tabelisse vaadates olla tee poolfinaali valla.

10. Kolumbia

Eelmisel MM-il napilt poolfinaalist välja jäänud Kolumbia võib olla tänavu veel tugevam kui toona. James Rodriguez on nelja aasta võrra kogenum, erinevalt toonasest on terve ka ründaja Falcao. Veerandfinaal on väga reaalne väljavaade.

TASE III - PEAN SAAMA ALAGRUPIST EDASI, MUIDU SUREN!

11. Inglismaa