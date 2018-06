JÕUJOONED | Kõik 32 MM-il osalevat tiimi taas reas: kes tegi esimese vooruga kõige suurema tõusu, kes suurima languse?

4. Saksamaa (⬇2)

Kolmandat MM-finaalturniiri jutti ei suutnud valitsev maailmameister võiduga alustada - seekord oli väikestviisi needuse ohvriks Saksamaa, kes põrus Moskvas, kaotades 0:1 hingestatud Mehhikole. Kuigi sakslased jätsid ka ise palju võimalusi löömata, oli hirmutavam see, kui lihtsalt kasutasid mehhiklased ära Saksa äärekaitsjate poolt tagaliini jäetud ruumi - oleks Mehhiko kas või natuke paremini osanud kiirrünnakutel käituda, oleks võinud kaotusnumbrid suuremadki olla. Sakslasi ootab nüüd ees kaks must-win kohtumist Rootsi ja Lõuna-Koreaga. Midagi veel katki ei ole, aga eksimisruum on kahanenud minimaalseks.

5. Portugal (⬆1)

Cristiano Ronaldo on võimas! Hispaaniaga 3:3 viiki mängida pole samuti sugugi paha tulemus. Kui Ronaldo jätkab sellise hooga, siis... Ees ootavad kaks alagrupimängu Maroko ja Iraaniga. Kuldne saabas ei tohiks olla üldse välistatud!

6. Belgia (⬆1)

3:0 võit Panama üle on esimese 17 mängu suuruselt teine võit, ent seda ei tohiks liialt üle tähtsustada - panamalased ei tohiks olla mõõdupuu, mille järgi suuri meeskondi hinnata. Sellest hoolimata on selline võit kena algus, hoolimata sellest, et väravateta avapoolaeg oli frustreeriv.

7. Argentina (⬇2)

1:1 viik väikese Islandiga näitas taaskord hästi ära: hoolimata staaridest kubisevast ründest on Argentinal ainult siis hea päev, kui sama juhtub olema ka Lionel Messil. Viigipunkt muudab kõigele lisaks argentiinlaste olukorra raskeks ka alagrupi seisu mõttes, sest Horvaatia alahindamine oleks kuritegu, islandlastel on aga kummaline võime end sellistest olukordadest hästi välja mängida. Samas tuleb meeles pidada, et Lionel Messi on endiselt selles koondises sees ning iga päev see mees nii ebaõnnestunult ei mängi.

8. Horvaatia (⬆1)

2:0 võit Nigeeria üle ei olnud küll kellegi šedööver, ent klassi on sellel meeskonnal kõvasti - iseäranis keskväljal. Argentina libastumine Islandi vastu on horvaatidele mänginud kätte kõik šansid alagrupp kinni panna ning seejärel oleks praegust asjade kulgu arvestades tõenäoliselt vastaseks Taani, kelle vastu oldaks taas soosikud.

TASE II: TEGELIKULT OLEME TÄITSA OKEID!

9. Inglismaa (⬆2)

Inglaste võit Tuneesia üle oli küll kõike muud kui veenev, ent kolm punkti siiski tulid ning arvestades selle alagrupi koosseisu, võib see olla sama hästi kui edasipääsu garant. Tõus tabelis tuleb pigem mitme teise meeskonna nigelast esitusest kui inglaste enda mängust.

10. Uruguay (⬇2)