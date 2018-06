JÕUJOONED | Kes tõusis MM-i soosikuks number üks? Kui lai on favoriitide ring?

Hispaania oli küll Iraaniga püstihädas, ent suutis lõpuks napi 1:0 võiduni jõuda. Seda MM-i on seni ilmestanud mitmed jalgpalli mõistes väiksemad riigid, kes on suutnud visa kaitsetööga suurtele probleeme valmistada - nüüd aga jäävadki sõelale need, kes suudavad suurest kaitsemüürist üle olla ning oma võidud siiski kätte saada. Hispaania on olnud üks neist.

3. Brasiilia (⬇2)

Kui pärast esimest mängu võis arvata, et Brasiilia ründeprobleemid olid juhuslikud, siis teine mäng näitas, et midagi on tõesti natuke paigast ära. Neymar paistis rohkem silma teesklemise ja bravuuritsemisega kui väravate löömisega.

4. Belgia (⬆2)

Avamängus Panama põrmustanud belglased jätkasid oma teekonda väravaterohke 6:2 võiduga Tuneesia üle. Väravalukud on lahti murtud, nüüd on aga küsimärk vaid Romelu Lukaku tervise kohal - kas play-off mängudeks on mees terve?

5. Horvaatia (⬆3)

Loe veel

Horvaatia tegi ülivõimsa avalduse, purustades Argentina lausa 3:0. Argentiinlaste seis on küll nadi, aga tasub kiita ka horvaate, kes tegid lausa suurepärase esituse.

6. Saksamaa (⬇2)

Avamängus Mehhikole kaotanud sakslased olid tõsiselt hädas ka Rootsiga ning vaid Toni Kroosi suurepärane viimase minuti löök päästis nad väljakukkumise äärele langemisest. Sakslased said võidu kätte, aga aktsiad paratamatult langesid.

7. Inglismaa (⬆2)

Inglased jätkasid pärast rasket 2:1 võitu Tuneesia üle lausa suurepäraselt, lömastades Panama 6:1. Panamalased ei saa olla küll mingisuguseks eriliseks mõõdupuuks, aga Inglismaa tegi sellest hoolimata rünnakul võimsa esituse.

8. Kolumbia (⬆3)

Pärast esimeses voorus kümnekesi saadud kaotust Jaapanilt vastati võimsalt, lüües ellujäämismängus Poolat lausa 3:0. Kui James Rodriguez, Falcao, Juan Cuadrado ja teised mängivad samamoodi, võib kolumblasi oodata pikk turniir.

TASE II: KEEGI MEIST VÕIB POOLFINAALI JÕUDA

9. Portugal (⬇4)

Portugallased said Maroko vastu Cristiano Ronaldo järjekordsest tabamusest kirja küll 1:0 võidu, ent mängupildi poolest nad millegagi uhkeldada ei saa. Maroko oli platsil selle järgi parem meeskond ning suurte vastu võib selliselt raskeks minna.

10. Šveits (⬆2)

Serbiat 2:1 võitnud Šveitsist sai selle MM-i esimene meeskond, kes suutnud kaotusseisust võita. Avavooru viik Brasiiliaga tagab šveitslastele viimase alagrupivooru eel väga soodsa seisu ning alagrupivõitki tundub juba päris reaalne.

11. Uruguay (⬇1)