DELFI FOTOD | Karel Voolaid sõprusmängust Leeduga: otseselt katsetama ei hakka, aga teatud mõttes tuleb eksperimentaalne koosseis

Nii Eesti kui Leedu jaoks on pärast homset sõpruskohtumist kavas veel kaks Rahvuste liiga matši. Eestlased võõrustavad pühapäeval Põhja-Makedooniat ja järgmisel kolmapäeval Armeeniat. Leedu läheb samal ajal vastamisi Valgevene ja Albaaniaga.

Jalgpallikoondise peatreener Karel Voolaid kinnitas mängueelsel pressikonverentsil alustuseks, et kõik koondisesse pääsenud mängijad on terved ning ka kõikide koroonatestide vastused olid negatiivsed.

"Tänases päevas on väga raske täpselt aimata, missugune Leedu võistkonna siseelu on. Kuidas nende omavahelised kokkulepped on, millistele mängudele treenerid fookuse panevad," sõnas Voolaid eesoleva sõprusmängu kohta. "Selge on see, et nad said Albaaniaga maitse suhu (Leedu võitis 1:0), aga ega neil ka lõpmatud ressursid pole. Kindlasti on neil nuputamist. Esimene poolaeg võib tulla tulisem ja siis vaadatakse edasi, et kuidas ja kellega. Mõlemad võistkonnad tahavad näidata, et on valmis - meie mängime kodus ja nemad tahavad samas head emotsiooni hoida."

Üheks valikuks on Voolaidil ründes vigastusest taastunud Flora mängumees Mark Anders Lepik, kes on viimastest klubimatšides ka mänguaega teeninud. Tõsi, täismängu tal veel kirjas pole. "Otseseid pisikaebusi tal pole. Ta treenib täiel jõul ja kõik on korras," rääkis peatreener Lepikust. "Selge on see, et kuskil tuleb hakata minutilist jääd murdma. Vaatame, kuidas homne päev välja kujuneb. Ühtpidi ütleks välja, kes mängivad, samas jätaks heas mõttes huvi ja magusat kõdi, et kes ikkagi alustab. Võin kinnitada, et plaan teda kasutada on. Kahtlen, kas ta on (90 minuti mees), aga ma ei tea, kas seda on üldse tark mõõta niimoodi. Arvestades, et meil on minu silmis poolkaitses ja ründes paljusid erinevaid huvitavaid lahendusi, siis meil pole vajadust ka seda testida."

Keda näed lisaks Rauno Sappinenile ja Lepikule variantidena tipuründajaks? "Antud kontekstis peaksin ikkagi nägema. Esialgses plaanis oli ka Henri Anier (vigastuse tõttu ta koondises kaasa teha ei saa - toim). Eks treeneritega tuleb asjad läbi arutada. Enne Zagrebi mängu Floraga spekuleeriti, et kas võib ka (Frank) Liivak saada tipuründesse. See ei ole nüüd vihje, et Franki kohe mainisin, aga peame kindlasti arvestama teatud persoonidega."