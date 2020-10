Saudi Araabia klubiga seostatud Karol Mets jääb koondisest eemale

Vigastuse tõttu jääb eemale väravavaht Marko Meerits. Ken Kallaste ja Henri Anier ei ole veel vigastusest taastunud ja jätkavad ravi koduklubi juures. Karol Mets otsustas järgmised koondisemängud vahele jätta, sest on liitumas uue klubiga ja ei soovi enne riske võtta. Rootsi meedia kirjutas möödunud nädalal, et Mets on lahkumas Stockholmi AIK-ist ja siirdumas Saudi Araabia klubi A-Ettifaqi ridadesse. Joonas Tamm soovis koondisega liituda, kuid on sunnitud seekord eemale jääma isiklikel põhjustel.

Artur Pikk teeb kaasa UEFA Rahvuste liiga mängudes, kuid jääb eemale kolmapäevasest maavõistlusest Leeduga. Pikk käis koduklubiga eurosarja mänguks Rumeenias, mistõttu ei tohi ta Kuopios kehtivate koroonaviiruse ennetamise reeglite järgi reisida enne kolmapäeva.

Koondisega liitusid kogenud väravavaht Artur Konteko ja potentsiaalne debütant, seni U21 koondist esindanud kaitsja Kristjan Pelt.

Eesti koondis kohtub kolmapäeval, 7. oktoobril kell 19 A. Le Coq Arenal maavõistluses Leeduga. Sellele järgnevad meie rahvusstaadionil UEFA Rahvuste liiga kohtumised Põhja-Makedooniaga 11. oktoobril kell 19 ja Armeeniaga 14. oktoobril kell 21.45.

Piletimüük Eesti – Leedu maavõistlusele algab täna kell 14 Piletilevis.

Eesti koondise koosseis oktoobrikuisteks mängudeks:

Väravavahid

Artur Kotenko (20.08.1981) – Tallinna FCI Levadia 27/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora 3/0

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Londoni Arsenal (ENG) 2/0

Kaitsjad

Taijo Teniste (31.01.1988) – Bergeni Brann (NOR) 78/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – Karmiotissa FC (CYP) 39/0

Artur Pikk (05.03.1993) – Kuopio Palloseura (FIN) 36/1*

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora 2/0

Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 2/0

Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 2/0

Henri Järvelaid (11.12.1998) – Vendsyssel FF (DEN) 2/0

Kristjan Pelt (12.07.2001) – Paide Linnameeskond 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 121/25

Siim Luts (12.03.1989) – Paide Linnameeskond 41/4

Mattias Käit (29.06.1998) – NK Domžale (SVN) 28/5