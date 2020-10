Thierry Neuville toetab koduralli ärajäämist: tiitliheitlus on muude asjade kõrval täiesti tühine

"(Koroonaviiruse) olukord on läinud nii hulluks, et sellistes tingimustes polnud võimalik rallit korraldada. Praegu on spordist palju tähtsamaid asju. Üritame kriisist nii kiiresti kui võimalik välja tulla, et 2021 oleks parem aasta kui 2020," rääkis kodurallist ilma jäänud Neuville portaalile Brf.be.

Nüüd on sisuliselt nullilähedaseks kahanenud ka Neuville tiitlivõimalused. Sama käib ka teise Hyundai sõitja Ott Tänaku kohta. Hetkel juhib MM-sarja Toyota sõitja Elfyn Evans 111 punktiga. Järgnevad Sebastien Ogier (Toyota) 97, Neuville 87 ja tiitlikaitsja Tänak (mõlemad Hyundai) 83 punktiga.

Kui detsembri algusesse planeeritud Monza ralli toimub, on ühel sõitjal võimalik maksimaalselt teenida 30 punkti.

"Meie šansid olid üsna väikesed juba enne Belgia etapi tühistamist. Nüüd on jäänud ainult üks etapp ja me ei saa kindlad olla, et ka see toimub. Igal juhul on šansid veelgi kahanenud. Tiitlivõitlus on praegu võrreldes muuga üsna tühine asi. Meie ülesanne oli sel aastal oma tööd teha ja Hyundai ootustele vastata. Seni oleme enda arust sellega hakkama saanud," lausus Neuville.

Belgia ralli korraldajate otsusele avaldas täna toetust ka Sebastien Ogier.

