Ametlik: järjekordne löök Ott Tänaku tiitlilootustele - Belgia WRC-ralli jääb ära

Uudisega tuli esmalt välja ralliportaal DirtFish. Kella 15 paiku teatas ka WRC-sarja ametlik koduleht, et tänavune võistlus on otsustatud Belgiat tabanud ränga koroonalaine tõttu tühistada.

"Oleme alati Belgia MM-rallit toetanud, aga sel korral ei saa me lubada rallil toimuda. Võtsime selle otsuse vastu koos Lääne-Flandria juhi Carl Decaluwega ja teiste omavalitsustegelastega," vahendas WRC.com Ypres linnapea Emmily Talpe sõnu.

"Praegu on kogu rahva, meie vabatahtlike, võistlejate ja kõikide ralliga seotud inimeste tervis kõige tähtsam asi. Mõistan otsust," lisas Ypres ralli korraldava Club Supestage'i kõneisik Jan Huyghe.

"See, kuidas asjad viimastel päevadel on arenenud, tegi selle otsuse isegi veidi möödapääsmatuks," lausus allikas DirtFishile. "See ei tee aga otsust kergemaks, sest Belgiasse ei ole lihtne MM-rallit tuua. Hetkel peame aga mõtlema teistele inimestele. Maailm ei keerle praegu vaid autoralli ümber."

Ypresi ralli tühistamine tähendab, et tänavuses MM-sarjas jääb veel sõita vaid detsembri algusse planeeritud Monza etapp.

Hetkel juhib MM-sarja Toyota sõitja Elfyn Evans 111 punktiga. Järgnevad Sébastien Ogier (Toyota) 97, Thierry Neuville 87 ja tiitlikaitsja Ott Tänak (mõlemad Hyundai) 83 punktiga.

Belgia ralli pidi toimuma 19.-22. novembrini.