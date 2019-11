Mäkinen naeris Märtini arvamuse välja: ma ei tea, kus see kõik võis aset leida

Märtin ütles esmaspäeval ilmunud Eesti Päevalehe intervjuus, et Mäkinenil oli võimalus sõlmida Ott Tänakuga uus leping, kuid ta lasi selle võimaluse käest.

"Siis kui asjad olid laual, näiteks augustis ja septembris olid veel kõik võimalused olemas. Kui aga jalgpallis läheb väravavaht ühel hetkel pingile istuma, on suur tõenäosus, et vastane lööb värava," kirjeldas Märtin, kuidas Mäkinen ja Toyota end auti mängisid. "Minu arust polnud see igatahes mõistlik. Olen mõistnud, et sellest, mis seal tiimis toimub, ma aru ei saa,"

Mäkinen ütles Rallit.fi-le, et ei tundnud end Märtini kommentaarist ära. "Ma ei loe selliseid asju tavaliselt eriti palju, kuid kuna seekord võttis sõna see härrasmees, otsustasin lugeda. Lugesin seda teksti suure hämmastusega. Ma ei suutnud end nende asjadega seostada. Ma ei tea, kus see kõik võis aset leida," sõnas Mäkinen naerdes Rallit.fi-le.

Samuti kritiseeris Märtin teravalt Toyota meeskonnas valitsenud õhustikku. "Sa ju näed, kas ollakse sinu taga ja tehakse su heaks maksimum või mitte. Tajud, kuidas võitlust planeeritakse ja kas see nägemus on ühtne või erinev," tõi Märtin ühe näite, mille põhjal ta järeldas, et Mäkineni tiim väga ei tahtnudki Tänakut oma ridades hoida.

Mäkinen selle arvamusega ei nõustunud. "Millegipärast jäi mul mulje, et Ott ise ei tahtnud meiega jätkata või et Markko mõjutas teda tugevasti. Noh, see selleks. Kõigil on vabadus öelda, mida nad tahavad," lisas Mäkinen ega tahtnud rohkem sellel teemal sõna võtta: "Meil on põhimõte, et me ei kritiseeri teiste tegevust. Püüame teha oma asju ja jätta teised rahule."