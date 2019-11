PIKK INTERVJUU | Markko Märtin: Ott Tänaku lepingu teemadel kirjutati igasugu jama ja palju valet

Toyota polnud siis valmis piisavalt maksma.

Ma ju ütlesin, et see polnud rahaliselt motiveeritud üleminek. Kõik tiimid saavad ju aru, et Ott peab saama praegu oma maksimumi. Rahaline number pole olnud mingi teema ühelt ega teiselt poolt. Asja sees olles teatakse, milline on hind.

Tähtsamad on siis tiimis avanevad võimalused ja tingimused.

See on kogu pakett. Sa pead olema rahul selle otsusega, mis teed. Et sinu sportlikud lootused saavad täidetud ja ka inimesed, kellega töötad, peavad sobima. Pole ju lahe tööle minna, kui sulle ei sobi keskkond kus sa oled või keskkond ei taha, et sa seal oled. Raha pärast tehtud otsused lõpuks ikkagi ei tööta.

Mille põhjal te mõistsite, et Mäkineni tiim väga ei tahagi Tänakut oma ridades hoida?

Ma ei saa öelda, et oli üks ja konkreetne asi, aga sa ju näed, kas ollakse sinu taga ja tehakse su heaks maksimum või mitte. Tajud, kuidas võitlust planeeritakse ja kas see nägemus on ühtne või erinev.

Levisid kuuldused, et tegelikult oli sul endal ambitsioon hakata Toyota rallitiimi vedama.

Mingi mega udujutt on välja mõeldud… nagu kõik need asjad. Samasugune oli jutt R5 autode esindamise soovist. Tegelikult on see kõik Soome inimeste poolt väljamõeldud ja meediasse paisatud jama. Kindlasti ma ei taha mingit tiimi vedada, samuti pole kaalukausil mingisugune R5 autode teema. See tähendaks ainult higi, ning tulu saaks mõõta komakohaga sõitja lepingus. Oleme oma tiimiga 15 aastat tegelenud ja see pole miski, mille pärast peaks ekstreemseid otsuseid tegema.

Kummaline, miks neid jutte nii palju tekkis.

Mul endal on sama küsimus. See on idiootne, mis toimus. Inimesed, kes tõenäoliselt teavad sellest asjast, kommenteerisid, aga seejuures nad valetasid meediasse. Samas need, kes teadsid, poleks tegelikult pidanud üldse sellist infot jagama.

Toyota oli ju pooleldi Eesti meeskond: Tänak sõitis, eestlased töötasid.

Nende Eestis asumine on maksuliselt hea otsus, muud sisu ja mõtet seal pole. Pigem on keeruline rallitiimi kahes kohas jooksutada. Tiimis töötavad eestlased on ikkagi tavalised mutrikeerajad, teisele tasemele pole kedagi lastud. See on sügavalt Soome meeskond

Kui palju kuulujuttude trall läbirääkimisi mõjutas?