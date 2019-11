Tommi Mäkinen vastas Märtini intervjuule: meie käitumismudelisse pole selline mudaloopimine kunagi kuulunud

"Siis kui asjad olid laual, näiteks augustis ja septembris, olid veel kõik võimalused olemas. Kui aga jalgpallis läheb väravavaht ühel hetkel pingile istuma, on suur tõenäosus, et vastane lööb värava. /.../ Kui mina oleksin tahtnud endale sellist sõitjat, oleks asju teistmoodi teinud," kommenteeris Märtin Toyota ja Tänaku vahel toimunud läbirääkimisi.

Mäkineni sõnul ta suuri vigu ei teinud. "Ma ei tunne nendes kommentaarides ennast ära. Ma ei taha sellest väga rääkida. Oleme alatu suhelnud heas toonis. Meie käitumismudelisse pole selline mudaloopimine kunagi kuulunud," rääkis soomlane.

"Ma ei tea, miks Tänak meie juurest lahkus. Ilmselt on seal mitmeid põhjuseid. Loomulikult tahab Ott näha uusi asju. Täpselt samamoodi nagu ta tegi kaks aastat tagasi, kui lahkus Fordist. Aga ma ei oska täpselt öelda, miks ta ära läks," lisas ta.

Märtini sõnul polnud kõige parem ka Toyota sisekliima, probleeme polnud mitte ainult käesoleval, vaid ka 2018. aastal.

"Ma ei saa sellest hästi aru. Võistluste ajal oli surve tõesti tugev. See on normaalne. Sõitja keskendub etapiks täielikult ja tahab võita. Kui ta tahab midagi muuta, ei pruugi kõik sellega kohe kaasa tulla. Iga väike asi võib sädeme tekitada. Aga veelkord, see on normaalne ja käib mootorispordi juurde," ütles Mäkinen.

Soomlase sõnul pole ta pärast läbirääkimiste lõppu Märtiniga suhelnud, aga lisas, et selles pole midagi kummalist.