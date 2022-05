Kas USA koondis peaks värisema? NBA suurimaid tähti kolib Prantsuse lipu alla

Prantsusmaa korvpalliliidu peadirektor Patrick Beesley on juba varem teatanud, et Embiidi lisandumine on täiesti võimalik. Prantslased pidasid Sixersi tähega sellel teemal arutelusid juba kaks aastat tagasi.



Sixersi palluri lisandumisel oleks Prantsuse koondisel korvi all ülivõimas tandem Embiidi ja Rudy Goberti näol.