DELFI VIDEO | Robert Valge Kalev/Cramo alistamisest: üks võit ei ole veel midagi

"Meile loeti sõnad peale, et ainuke viis on kõva energiaga mängu alustada, et kohtumises üldse püsida," kommenteeris Delfi intervjuus Pärnu eest kümme punkti visanud Robert Valge. "Saime hea energia kohe peale ja midagi pole öelda, nad viskasid palju mööda ka."