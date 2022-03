VIDEO | Brightoni väravavaht nokauteeris Liverpooli väravalööja, kuid pääses üllatuslikult kaardita

Videokohtunikud vaatasid olukorra üle, kuid ei näinud selles midagi kaardi väärilist. Endine Liverpooli kaitsja Jamie Carragher avaldas Twitteris arvamust, et vea tagajärg olnuks Sanchezile karmim, kui Diaz poleks palli väravasse toimetanud.

Endine Liverpooli rüdnaja Robbie Fowler ei uskunud oma silmi: "Ma ei suuda uskuda, et kohtunik seda isiklikult [ekraani ette] vaatama ei läinud. See on ükskõik millises väljaku osas punane kaart."