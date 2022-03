Podcast "Kuldne geim" | Rikberg viis imelise Bigbanki tiitlini, FIVB saamatusel pole otsa ega äärt​

Muuhulgas tuleb jutuks:

*Millistes olukordades on Kevin ja Alari saadet kuulanud?

*Mille pärast Alar oma tööd teeb?

*Kas Alar tegi tänavu midagi teistmoodi kui mullu, mil meeskond jäi Balti liiga finaalturniiril neljandaks?

*FC Flora infrastruktuuri taustal: millised on Eesti võrkpalliklubide töötingimused?

*Credit24 Balti liiga finaalturniiril osales kuus ukrainlast, kelle lohutamisel jäi sõnadest väheks.

*Kas Pärnu oli finaalturniirile pääsemisega juba turniiri suurim üllataja?

*Sümpaatsed leedukad jäid medalita ja langesid pisaratesse.

*TalTech pika vahe järel medalil.

*Tartu Bigbanki ja TalTechi finaal – asjaosaliste mõtted ja kommentaarid.

*Kas Tartu Bigbank on tänavu paremgi kui mullu?

*Üllatav avaldus Alarilt Kert Toobali tänavuse vormi kohta.

*Pafi ennustusmäng.

*Naiste Balti liigas ootavad medalimängud ees sel nädalavahetusel – kaasa lööb kaks Leedu ja kaks Eesti klubi.

*Erinev teekond poolfinaali: TLÜ/Kikas näitas Audentese SG/Noortekoondise vastu võimu, TÜ/Bigbank tuli raskest seisust auga välja.

*Robert Tähe teekond eurosarjas ja teiste meie “poolakate” olukorrast.

*Kuulajate küsimused ehk võrkpalli Tähtede mängust ja välismaale siirdumiseks küpsetest Eesti mängijatest.

*Häbi oma ala tipporganisatsiooni pärast: rahvusvahelise võrkpalliliidu (FIVB) saamatusel pole otsa ega äärt.