Poola esiliigas kuuendal kohal asuv Wroclawi klubi teatas, et Vassiljevi leping lõpetati poolte kokkuleppel.

"Eesti treener [Vassiljev] on alati üles näidanud erakordset professionaalsust ja ettevalmistust. See oli raske otsus, kuid meeskonna praeguses olukorras on see vajalik. Meie koht tabelis on hetkel kaugel sellest, mille võtsime eesmärgiks. Oleme äärmiselt tänulikud tehtud töö eest ja soovime talle edu edaspidises karjääris," seisab Poola klubi pressiteates.

Vassiljev sai otsusest teada üleeile.