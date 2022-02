Vanameister Janar Talts naaseb korvpalliväljakutele

Saku I liigas osaleva Tartu Kalev/Estiko koosseisu kuulub mitu endist Tartu Ülikool/Rocki korvpallurit, kellega koos on Talts nii võidurõõmu kui ka kaotusekibedust kogenud. “Paljusid on kimbutanud vigastused ja mul on hea võimalus neid aidata,” lausus Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi korvpalli spordidirektorina tegutsev Talts, kes kaitses aastatel 2007–2010 ja 2013–2018 Tartu Ülikool/Rocki värve. Nende hooaegade haripunktis jõudis meeskond FIBA EuroCupi finaalturniirile ja võitis kolm Eesti meistritiitlit.

Estiko Grupi juhataja ning Tartu Kalev/Estiko meeskonna eestvedaja Kristo Seli sõnul on mõlema klubi siht viia Tartu korvpall taas paremale järjele. “Seisame ühiselt selle eest, et ülikoolilinna korvpallis tehtaks õigeid otsuseid ja kohalik kogukond leiaks jälle tee saali. Estiko Grupp toetab nõu ja jõuga Tartu korvpalli sellel teel,” rääkis Seli.

Taltsi sõnul lubab keha veel joosta ja hüpata: “Liigestega probleeme pole tekkinud ja kehakaal on normis. Esiliigas mängitakse küll üsna kiiresti. Aga nagu öeldakse – vorm on kõikuv, klass igavene.” Tartu Kalev/Estiko ääremängija Artur Liiv valiti detsembrikuu mängijaks Saku I liigas. Meeskonna tuumikusse kuuluvad ka Elva korvpalliklubi tegevjuht Timo Eichfuss , Silver Leppik , Jano Kunts, Joosep Russak, Kristen Meister .

Tartu Kalev/Estiko korvpallurid on tõusnud võidusoonele. Ülemöödunud nädalal alistasid nad G4S Noorteliiga meeskonna ja eelmises voorus Tartu Ülikool/Eviko. Turniiritabelis on Tartu Ülikool/Eviko üheksa võidu ja nelja kaotusega neljandal ning Tartu Kalev/Estiko kaheksa võidu ja kuue kaotusega viiendal kohal. “Meie kokkuleppes on tingimus, et Tartu Ülikooli korvpallikooli esiliiga meeskonna vastu mina ei mängi,” lisas Talts, kes debüüdi Tartu Kalev/Estiko eest teeb suure tõenäosusega neljapäeval Tallinnas Tamsalu Los Toros/TalTechi vastu.