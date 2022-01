KUULA | Kuidas reageerida Kriisa tagasitulekule, kuldne soovitus Henri Drellile ja muidugi Kuusmaa

Pärnu Sadama viimaste nädalate saaga ning Kaspar Kuusmaa liitumine meeskonnaga. Kas Kullamäe on ootamatu ülemineku taga või ei teadnud ta asjast mitte midagi? Saab see üldse nii olla? Pärnu mäng on jätkuvalt nagu ameerika mäed ja mõne mehe kehakeel tekitab suuri küsimärke.

Tartu Ülikool/Maks&Mooritsal on karikas kapis, juba kuu aega. Mängupilti endiselt otsitakse, Ameerikast lennutati kohale järjekordne täiendus. Tagamängija, loodetavasti võluri oskustega. Turniiritabelisse on vaja hädasti võite juurde, vastasel juhul võib ohus olla Eesti liiga play-offi pääs.

Pikalt on arutluse all Valmo Kriisa tagasitulek meistriliiga tasemele. Mida kõik saab sellest välja lugeda, nii Eesti korvpalli, klubide, meistriliiga taseme kui ka väljaspoolt võetavate hinnangute kontekstis. Kas see ikka on tervikuna hea kui me sedalaadi sündmustega silma paistame?