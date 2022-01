Manchester United soovib uue peatreeneri leida juba enne hooaja lõppu

Pärast Ole Gunnar Solskjaeri vallandamist palgati Unitedi ajutiseks peatreeneriks Ralf Rangnick, kes pidi ametis olema hooaja lõpuni. Nüüd on aga klubi juhtkond meelt muutnud a tahab uue juhendaja ametisse nimetada varem.

Jätkuvalt on Unitedi kaks esimest valikut PSG-d juhendav Mauricio Pochettino ja Amsterdami Ajaxi boss Erik ten Hag. Lisaks on kaalumise all Leicester City juhendaja Brendan Rodgers.