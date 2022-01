Õõvastavad kaadrid: tüdruksõber süüdistab Manchester Unitedi noort tähte vägivallatsemises ja seksile sundimises

Praeguseks on Robson kõik süüdistavad postitused Instagramist maha võtnud, kuid sotsiaalmeedias on need edasi levimas. Greenwood pole avalikult süüdistusi kommenteerinud. Manchester United teatas Briti meediale, et on internetis levivatest piltidest ja süüdistustest teadlikud, kuid ei anna ühtegi kommentaari enne, kui kõik faktid on selgeks tehtud. Ühtlasi mõistis klubi hukka igasuguse vägivallatsemise. Manchesteri politsei on asjaolude selgitamiseks alustanud uurimist.