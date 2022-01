Hannes Soomer vahetab uue hooaja eel meeskonda: "Usun, et rattal on potentsiaali"

Viiendat täishooaega World Superosport klassis alustav Soomer: “Mul on väga hea meel liituda 2022. aasta hooajaks Dynavolt Triumphi meeskonnaga. Usun tõsiselt, et rattal on potentsiaali ja usaldan meeskonna kogemusi ning olen kindel, et leiame kiiresti hea koostöö. Uute reeglitega pakub see aasta uusi väljakutseid, mis muudab selle väga ettearvamatuks ja huvitavaks. Võin vaid öelda, et anname endast kõik ja ma ei jõua ära oodata, et saaksin hakata testima ja tegema tööd eesseisva hooaja nimel.”

Dynavolt Triumphi meeskonna juht Simon Buckmaster: "Meil on tõesti hea meel teatada, et oleme Hannes Soomeriga meie Dynavolt Triumphi meeskonna osas kokkuleppele jõudnud. Pean tunnistama, et olen jälginud Hannese edusamme viimastel aastatel ja rääkinud temaga paaril viimasel hooajal võimalusest meie meeskonda lepingut sõlmida, seepärast on mul hea meel, et jõudsime selleks aastaks kokkuleppele. Hannes saavutas poodiumikohti juba 2020. aastal. Eelmisel aastal murdis ta hooaja alguses jala ja taastus vigastusest muljetavaldavalt kiiresti. Usun, et potentsiaal on olemas, tal on kogemusi ja ta usub meie meeskonda ja Triumphi projekti. Oleme põnevil, et saame testimisega alustada ja ootame põnevusega meistrivõistluste algust. Meie eesmärk peab olema jõuda kiireimate sekka ja lõpuks poodiumitele ja tiitlile. Arvan, et ta mõnele inimesele on Hannes üllatus – mitte kõigile, sest leidub neid, kes mõistavad tema talenti –, aga ta on üllatus. Ma ootan seda väga."