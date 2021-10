Hannes Soomer: see pole enam isegi mitte naljakas

„Seadistamise osas on meil seekord kõik hästi,“ nentis Hannes pärast esimest sõitu. „Me saame aru, mida me teeme, millal midagi paremaks või halvemaks muudame. Ainult et sellest pole suurt kasu, sest seadistamisega me seda rataste enam kiiremaks ei saa. Täna tuli mul võistluse käigus taas trügida meestega, kes madistavad harilikult minu taga ja ma ei püsinud kiirendamiste ajal kellegi tuules. Mitte kellegi!“