Hannes Soomer: tundub, et trambime kapten Trummi moodi ringi

Tänase võistlussõidu lõpetas viieteistkümnendalt kohalt startinud ja kolm kohta tõusnud Hannes Soomer kaheteistkümnendana. Soomer nentis pärast lõpetamist tujutult, et selline tulemus oli loogiline jätk muserdavale nädalavahetusele.

"Sain küll stardist hästi minema ja suutsin enda kohta kaitsta, aga tsikli seljas hakkasin ennast mugavalt tundma alles viis ringi enne lõppu, mida ei tohiks kuidagi juhtuda," rääkis Soomer. "Ajad, mida me sõidame, pole iseenesest halvad, ent Aegerter ja teised tänased esiotsa mehed oskavad pehme seguga tagarehvi eeliseid praegu meist paremini ära kasutada."

Mõneti olevat Hispaania osavõistlus meenutanud kapten Trummi eksirännakut, kes ikka ja jälle lähtepunkti tagasi jõudis. „Sellel nädalavahetusel ei toiminud ükski plaan. Usun et mootori või paraneva hüppeliigese taha ei jää praegu midagi kinni, ent sobiva seade otsinguil tuleb veel palju tööd teha. Seekord saime sisse keeramise paika, seejärel kurvi keskosa ning lõpuks ka kurvist väljumise, aga mitte kõiki korraga. Kümnendal etapil näidatud tulemused ei peegelda minu ega võistkonna oskusi, aga praegu tuleb korraks aeg maha võtta ja seejärel mõelda, millise kivi alt lahendust otsida.“

Sestap minnakse eeloleval nädalavahetusel toimuvale Portugali etapile samasuguse plaaniga, millega tuldi ka Jerezi ringrajale. „Õnneks on mul murekohad praegu selgelt meeles ja hulk muutujaid juba läbi proovitud. Loodetavasti on järele jäänud need, mis meid uuesti kiiremaks teevad.“