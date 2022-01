Vanameister Cavani jätkab Manchester Unitedis, teine ründaja soovib klubist lahkuda

Kuigi 34-aastast Uruguay koondislast seob Unitediga kontraht käimasoleva hooaja lõpuni, on meedias spekuleeritud, et ründaja võib jaanuaris klubist lahkuda. Väidetavalt tunneb kogenud ründaja vastu huvi FC Barcelona .

Rangnick kinnitas aga, et Cavani karjäär jätkub Unitedis. "Rääkisime Edinsoniga sellest ning ta teab, et me ei lase tal lahkuda. Vajame teda kindlasti, ta on imeline," vahendas mainekas jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano Rangnicku sõnu. "Ütlesin talle esimesel päeval, et ta on minu silmis väga oluline mängija."