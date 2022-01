Venemaa spordilegend suri ootamatult 52-aastaselt: ta heitis magama ega ärganud enam

"Kohutav uudis meile kõigile. 31. detsembril suri austatud spordimeister, legendaarne mängija, treener ja suurepärane inimene - Vadim Hamutskihh. Vadim kaitses pikka aega meie klubi ja Venemaa koondise värve, võitis korduvalt Venemaa meistritiitli, võitis kaks korda Meistrite liiga, oli olümpiamedalist," seisab Belogorje avalduses. "See on korvamatu kaotus kogu Venemaa ja maailma võrkpallile. Belogorje võrkpalliklubi avaldab kaastunnet Vadimi perele ja sõpradele. Puhka rahus, habemik!"

"Ta ei saanud oma südamega hakkama. Ma tean, et ta heitis uusaastale eelneval päeval magama ega ärganud enam. Siiani on see kõik, mida ma tean," kommenteeris Stetsko.