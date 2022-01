Rootsi koondis tegi hädamaandumise, sest reisija süda seiskus

Ründaja lisas, et koroonapuhangu tõttu katkestatud MM oli neile suureks pettumuseks. "See oli tõesti segane turniir. Kõik käis nii kiiresti. Arvasime, et mängime USA vastu, aga siis tuli järsku teade, et kogu turniir on tühistatud. See oli meile suur löök."