Olümpiale pürgiv eestlannast mäesuusataja: suusatamine on mul veres

Minu peamine eesmärk suusatamises on pidevalt edasi areneda ja saavutada oma potentsiaal. Seni, kuni mul on kirge ja saavutusvajadust olla parem, soovin jätkata. Ma ei lase tulemustel määrata, kui kaua ma suusatamisega tegelen. Kui on kirg ja pühendumus, siis tulevad kunagi ka tulemused.

Tänavune hooaeg algas minu jaoks novembri keskel. Vähese lume tõttu on treenimine olnud keeruline, nii et esimesed paar võistlust olid rasked. Detsembri lõpus ja jaanuaris tahan palju treenida, et järgmistel kuudel häid tulemusi näidata. Ma tahan trennidest ja võistlustest viimast võtta ja nautida, sest koroonaviirusega on palju ebakindlust ning tehtud plaanid võivad muutuda. Samuti soovin paremini aru saada, kus ma olen rahvusvahelisel tasemel, sest ma pole paar aastat võistelnud väljaspool Põhja-Ameerikat.