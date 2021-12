"Treeni teadlikult" e-loeng täna: milleks sportasele lümfiteraapia ja kompressioonravi?

Kuidas saada aru, et on aeg pöörduda lümfiterapeudi poole? Šipilova sõnul on vastus on lihtne: "Kui sul on turse mistahes keha piirkonnas."

Lümfiteraapia võib koosneda ühest või mitmest erinevast ravimeetodist, näiteks lümfimassaažist, survesidumisest, aparaatsest lümfimassaažist, survetoodete kandmisest. Lümfiterapeutilised meetodid võivad aidata sportlasele kiiremini taastada peale intensiivset treeningut.

Sportlane kannab tihti kompressioonpõlvikud või -varrukaid nii treeningu ajal kui ka pärast, et ennetada jäsemete tursumist ja ka kiirendada järgmistel päevadel taastumist. Lümfiterapeut toob veel hulganisti näiteid, näiteks on lümfiteraapia on peamine ravi ka vähihaigetel ja suurte operatsioonide järgselt turse alandamiseks.

"Aga kindlasti on teisi diagnoose ja sündroome, mille korral saab edukalt rakendada lümfiterapeutilisi meetodeid turse ja valu leevendamiseks ning ka haavandite paranemise soodustamiseks," selgitab Šipilova, et selle kasutamisvõimalusi inimesed ei tea ja seetõttu ei oska kasu võtta.

Miks ja mida peaks teadma lümfiteraapiast ja kompressioonravist tavainimene? Milliseid meetodeid peaks valime selles ravis ja teraapias? Kuidas teraapiast ja ravist enda heaks kasu saada? Neile küsimustele vastab pikemalt füsioterapeut Anastassia Šipilova 14. detsembri õhtul kell 18 Tallinna Ülikooli e-loengus "Mis on lümfiteraapia ja kompressiooniravi?".

Loengus annab lümfiteraapiale spetsialiseerunud terapeut ülevaate erinevatest meetoditest ja valikutest, et vähendada koormusjärgset valu ning säilitada lihasjõudlust. Šipilova annab praktilisi vihjeid kompressioontoodete näidustustest ja sellest, kuidas õigesti seda valida. Vastuse saab küsimus, kas kompressioontoodete kandmine sportlasel on sama efektiivne nagu kroonilise tursega inimestel?