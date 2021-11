Loeng: millal võib pärast COVID-19 läbipõdemist taas sportima asuda?

SARS-CoV-2 pikaajalise mõjude kohta on palju teadusuuringuid, kus on kirjeldatud nii südamelihase-, kopsukahjustust kui ka pikaajalist kurnatussündroomi viiruse põdemise järel. Ükskõik kui kergelt või raskelt ollakse viirusinfektsiooni põdenud, oleks vaja kindlasti enne treeningutega taasalustamist anda organismile aega taastumiseks.

Doktor Metsavas soovitab, et sportimisega alustamisele peab kindlasti eelnema ligikaudu seitsmepäevane periood ilma igasuguste sümptomiteta ning inimene peab hakkama saama enda igapäevatoimingutega ja suutma läbida kergema jalutuskäigu ilma hingeldamise ning väsimusmärkideta. Raskekujuliselt viirusinfektsiooni põdenud patsiendid, kes on vajanud hospitaliseerimist, või ka väga suurte treeningumahtudega ja/või võistlevad sportlased vajavad kindlasti täiendavat põhjalikku tervisekontrolli ja individuaalset lähenemist.

Dr Pii Metsavas on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja läbinud taastusravi ning füsiaatria residentuuri koos spordimeditsiini kõrvalerialaga. Ta töötab alates 2015. aastast Spordimeditsiini Sihtasutuses spordiarstina ja on Eesti Spordimeditsiini Föderatsiooni ning Eesti Lastearstide Seltsi liige. Metsavas on olnud ka Eesti Jalgpalli Liidu noorte- ja naiste A-koondise, Eesti laskesuusa- ja kahevõistluskoondiste arst ning Eesti koondise arst 2017 ja 2018 Euroopa noorte olümpiafestivalil. Ta on ühtlasi ka esimene Eestis töötav spordiarst, kes on läbinud Rahvusvahelise Olümpiakomitee kaheaastase spordimeditsiini täiendõppe programmi "Diploma in Sports Medicine".