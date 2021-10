Harrastussportlased, see loeng on teile: kuidas ajastada vormi ja valmistuda võistlushooajaks?

Loengus käsitletakse: - Milliseid treeninguid teha ja millal neid teha? - Kuidas vältida vigastusi, mis võivad võistlushooajal tekkida? - Kuidas treenida nii, et vorm pidevalt paraneks, samas aga vigastusi vältida? - Millal ja kas teha jõutreeninguid? - Kuidas ajastada vormi?

Mart Markus on pärit Adaverest ja lõpetanud Tallinna Ülikooli kehakultuuri magistrikraadiga. Pool elu on ta tegelenud uisutamise ja rattaspordiga. Viimased kümme aastat on ta keskendunud kiiruisutamise ja jõusaali treeneritööle. Ta omab kuuendat kategooriat jõutreenerina ja seitsmendat kiiruisutreenerina. Jätkuvalt võistleb ta harrastajana ratta- ja uisuspordis ning erinevates pallimängudes.