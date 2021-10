Võrkpalluri surma müsteerium. Taliban hukkas paljapäi mängimise eest või tappis hoopis kallima pere?

Endine Soome ja Itaalia koondise peatreener Mauro Berruto jagas kolmapäeval Twitteris Hakimi pilti ja kirjutas: „Vaata teda nii, nagu oleks ta sinu tütar. Mahjabinil löödi pea maha, sest ta on hesaari päritolu ja sest ta mängis võrkpalli hijab’ita. See on tänane Afganistan.”

Itaalia liiga mängus Conegliano ja Novara vahel mälestati Mahjabini minutiline leinaseisakuga. „Ei ole vastuvõetav, et 2021. aastal leiab tüdruk unistusi jahtides oma lõpu,” sõna Itaalia koondise kapten Miriam Sylla, kes on pärit Elevandiluurannikult. „Sport peaks tegema inimesed vabaks, mitte ohvriks. Mahjabini asemel võinuks olla mu õde või ma ise.”

Kogu lugu ise on aga märksa segasem. Kui alguses kirjutas Iraania meedia, et naisel löödi Talibani poolt võrkpalli mängimise tõttu pea maha, siis faktide kontrollimine tõi mängu teise ja ka kolmanda teooria. Keda uskuda mängus, kus allikad kardavad ja võitlevad oma elu pärast? Berruto, kes on kogu loosse tugevasti seotud, usub igatahes inimest, kes õnnestus Kabulist Itaaliasse toimetada.