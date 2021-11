Selg valutab ja kael kange? Liitu füsioterapeudi loenguga, mis annab nõu!

Tänapäeval on peamisteks valude ja lihaspingete põhjuseks sundasendid, aga ka nõrgad lihased ja vähene liikumine. Maailma statistika järgi esineb selja- ja kaelavalusid ligi 80 protsendil inimestel. Parim asend sundasendist tekkinud vaevuste vältimiseks on järgmine asend.

Füsioterapeut Taavi Metsma kinnitab igapäevatööle toetudes, et enamik nendest valudest ei ole pikaajalised ega põhjusta inimestele suuri ja püsivaid tervisemuresid. Metsma soovitab, et valu võiks võtta kui märguannet, et kehas on probleem, mis vajab parandamist või muutmist, et ei tekiks kroonilisi kaebuseid ega strukturaalseid muutusi.