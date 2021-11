Unemeditsiini ekspert: kuidas mõjutada und ja läbi selle sportimist?

Sageli osutub uni heaks ravivõtteks, mida kasutada erinevatest treeningutest taastumiseks. "Uni ja sport on õigesti tarvitades loomulikud tervist ja nooruslikkust alahoidvad "ravimid". Tervislikuks sportimiseks on oluline hinnata enda uneärkveloleku tüüpi," selgitab unearst.

Aga miks on uni sportlaste jaoks oluline? Kuidas uni mõjutab sportlikku sooritust? Miks on sportlaste uni erinev? Neile küsimustele annab vastused unemeditsiini Sõõru 23. novembri õhtul Tallinna Ülikooli avatud e-loengus "Medali kaks külge - une ja tervisespordi kontekstis".

Kuulaja saab ülevaate ka unehäiretest. Lühiajaline unetus on kõige sagedasem uneprobleem igas vanuses inimestel, näiteks seoses stressiga. Unehäired võivad aga kesta ka pikemat aega, häirides nii päevast toimetulekut kui üldist tervist. Samas une häiritust ei pruugi unehäirete all kannataja ise tajuda. Loengus räägitakse ka ajavahesündroomist ehk jetlag'ist. Loengul käsitletakse teemasid, mis mõjutavad (harrastus)sportlase und ning nende mehhanismide mõjutamise võimalustest. Hea une saavutamist käsitletakse loengus kui medalit, millel on kaks külge.