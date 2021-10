"Treeni teadlikult": kuidas tervisesportlasena toituda? Kas veganitel on väiksem muskel?

Mõõdukas trenn ja liikumine käib tervisliku elustiili juurde, kuid tihti tekitab nõutust küsimus, mida enne või pärast treeningut süüa, et saavutada maksimaalne tulemus ja hoida oma energiatase kõrgel. Tervisespordiga tegelemise peamisteks eesmärkideks on hea enesetunne, parem tervis ja kontroll kehakaalu üle. Mainitud eesmärkide saavutamiseks oleks vaja treeningplaani kindlasti täiendada ka tervisliku toitumisega. Õige toitumise valik ei toeta ainult tippsportlase eesmärkide saavutamist, vaid aitab ka harrastussportlasel kehalisest aktiivsusest rohkem mõnu tunda ning oma tervist toetada.

- Kas enne ja pärast treeningut söömise ajastus on oluline? - Millised toitained aitavad kaasa treeningust taastumisele? - Kas tühja kõhuga treenimine aitab langetada kaalu? - Mida oleks soovitav juua? - Kas peaks kasutama toidulisandeid? - Kui palju makro- ja mikrotoitaineid vajab tervisesportlane? - Kas veganitel on nõrgem muskel?

Lektor Merit Mätlik on toitumisekspert, kes on omandanud toitumisalased teadmised Hispaanias, Baleaari saarte ülikoolis. Bakalaureuse kraad biokeemias, kaks toitumisalast magistrikraadi “Nutrigenoomika ja personaalne toitumine” ning “Toiduteadus ja inimeste toitumine”, viimases spetsialiseerumine kliinilisele toitumisele. Ta on teinud koostööd tipptasemel teaduslike uurimisrühmadega ning osalenud Hispaanias toitumis- ja terviseuuringute läbiviimisel. Ta on ka ise aktiivne tervisesportlane, kes paneb aeg-ajalt enda füüsilisi võimeid ja toitumisalaseid teadmisi proovile maratonidel ja rattavõistlustel, aga on läbinud ka Santiago Palverännaku teekonna.