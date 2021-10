Thierry Henry Lionel Messist: ta on PSG-s liiga isoleeritud

Suvel vabaagendina FC Barcelonast PSG -sse siirdunud Messi on Prantsusmaa pealinnaklubi eest löönud seitsme mänguga kolm väravat. Kõik tabamused on tulnud Meistrite Liigas, Prantsusmaa kõrgliigas pole argentiinlane veel väravaarvet avanud.

Peatreener Mauricio Pochettino on mängitanud kaasmaalast peamiselt paremal äärel. Henry hinnangul peaks Messi mängima rohkem rünnakul keskel. "Ta on isoleeritud ning saab palli vähem. Ma ei ütleks kohe, et ta on kurb, aga isoleeritud. Eelistaksin näha teda rohkem keskel," sõnas Henry Marca vahendusel.