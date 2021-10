PSG president kritiseeris Reali: selline käitumine on vastuvõetamatu ja peab lõppema. Mbappe on meie mängija

Mbappet on meedias pikalt seostatud Madridi Realiga. Hispaania suurklubi tegi suvel prantslase eest PSG-le ka kaks pakkumist, kuid Prantsusmaa klubi ei hakanud neid isegi arutama. Samal ajal on PSG püüdnud Mbappe'ga - kelle kontraht lõppeb järgmisel suvel - uut lepingut sõlmida, kuid ründetäht on omakorda need pakkumised tagasi lükanud.

Alles teisipäeval valas õli tulle Reali president Florentino Perez, kes vihjas, et Mbappest saab juba jaanuaris Reali mängija. "Jaanuaris on meil uudiseid Mbappest. Loodame. et 1. jaanuariks on Mbappe olukord lahenenud," sõnas ta El Debate vahendusel. Perez täpsustas hiljem RMC Sportile jägnevalt: "Minu sõnu temast on valesti tõlgendatud. Ütlesin, et peame ootama järgmise aastani, et saaksime uudistest rääkida. Austame väga PSG-d."

PSG spordidirektorile Leonardole Reali järjekordne lobitöö ei meeldinud. "Perezi kommentaar on järjekordne näide vähesest austusest PSG ja Kyliani suhtes," sõnas ta L'Equipe'i vahendusel. "Samal nädalal on Reali mängija (Karim Benzema), peatreener (Carlo Ancelotti) ja president rääkinud Kylianist nagu omast mängijast."

"Florentino käitumine on kestnud kaks aastat. Üleminekuaken on suletud, hooaeg käib. Madrid ei saa sellise käitumisega jätkata," lisas Leonardo. "See peab lõppema. Kylian on PSG mängija ning klubi saab väga hästi aru, et see koostöö kestab veel pikalt."

Mbappe tunnistas nädala alguses L'Equipe'i vahendusel, et soovis suvel Realiga liituda, aga PSG pani käe ette. Küsimusele, mis saab Mbappest edasi, vastas ta järgnevalt: "Olen jalgpallis olnud piisavalt, et teada, et eilne tõde ei pruugi täna enam kehtida. Kui mulle oleks varem öeldud, et Lionel Messi läheb PSG-sse, siis ma poleks seda uskunud. Iial ei tea, mis võib juhtuda."