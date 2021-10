Endine vormeliäss: Hamilton teeb palju pisivigu, tal on pinged peal

"Hamilton on teinud tähelepanuväärselt palju väikeseid apsakaid, aga ta on halvimast pääsenud," rääkis Coulthard telekanalis Channel 4.

Šotlase hinnangul näitavad napid pääsemised ühest küljest, et Hamiltonil on õnne olnud, aga teisalt ka tema oskusi.

"Hamilton pole suuri kalasid läbi lasknud. See on märkimisväärne. Aga paljud väikesed intsidendid näitavad, et ta on pinge all," lausus Coulthard.