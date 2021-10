Vetteli arvates sureb F1-sari ilma rohepöördeta välja

"(Masinate) Mootor on tõesti võimas, kuid kasutu. See ei ole tehnoloogia, mida järgmise kahe aasta jooksul ostetakse tänavaautode näol. Seetõttu võib küsida, mis on selle mõte?" sõnas sakslane.

Vetteli arvates oleks F1 võimalik muuta keskkonnasõbralikuks, kaotamata sarjale omast võimsust ja vaatemängu. Eksmaailmameister on kindel, et meeskondade insenerid on piisavalt andekad, et uusi ja nutikaid lahendusi välja töötada.