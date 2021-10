MÄRT ROOSNA KOMMENTAAR | Ei, proua president, siin te küll eksite

Spordimaailma mõttes oli Kaljulaid Eestile heaks presidendiks. Kindlasti innustas ta paljusid isikliku eeskuju kaudu ja kahtlemata mõjusid meie tippudele tiivustavalt presidendi kiidusõnad sotsiaalmeedias või eravestluses. Ta oli spordipresident.

Kahju, et Kersti Kaljulaid loobus kevadel võimalusest öelda sekka kaalukas sõna Eesti Päevalehe virtuaalsel ümarlaual, mille teemaks oli kehalise kasvatuse roll ja tundide arv. Noorte tervise teemal räägitakse viimasel ajal palju ilusat ümmargust juttu, kuid pilt muutub üha kehvemaks. „Mitte keegi pole süüdi, kõik on hästi, aga tulemus on katastroof. Ärgakem üles!” hüüatas endine kiiruisutaja Saskia Alusalu hiljuti tabavalt.

Just sinna võinuks ka president oma prožektori julgemalt suunata. Kui ta seda tegi, jäi mulje, et normide-nõudmiste kaotamine kehalises kasvatuses on talle meeltmööda.