FOTOD | President Kersti Kaljulaid käis Keila Korvpallikooli trennis

Kaljulaid tõi välja, et Keila Korvpallikool on hea eeskuju, kuidas kogukonnas haaratakse juba varases eas palju lapsi järjepidevalt liikuma. “Nii poistel kui tüdrukutel paistis trennis väga tore ja lõbus olevat, samuti olid nad kõik väga söekad minuga rääkima ja küsimusi küsima,” tõi riigipea välja.

Keila Korvpallikooli juhi Tarmo Heina sõnul oli kõrge külalise visiit kooli jaoks suursündmus. “Meil on väga hea meel, et Keila Korvpallikooli tegemisi on märgatud ja et riigipea tunneb noortespordi arengu vastu personaalselt huvi. Vabariigi Presidendi visiit annab õpilastele, treeneritele ja juhtkonnale tubli annuse lisamotivatsiooni edaspidiseks.”