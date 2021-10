DELFI VIDEO | Ott Tänak pingelisest heitlusest: tempo oli vali, varu enam väga ei jäänud

"Tempo oli kindlasti vali ja väga varu enam ei jäänud. Vähemalt on hea näha, et Elfyn peab ka pingutama ja päris niisama ta ei saa. Eks me üritame tal survet peal hoida. Kui ta lõpuks (võidu) saab, on ta selle ära teeninud," lisas eestlane.