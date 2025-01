MK-etappi võõrustav Tallinna Lauluväljaku suusarada on kõigile avatud

„Spordipealinna aasta jaanuarikuu on pühendatud suusaspordile ning just seetõttu avasime raja tavapärasest varem,“ selgitab murdmaasuusatamise maailmakarikasarja Tallinna võistluse korraldustoimkonna juht Vahur Leemets. „Suusatippude jaoks disainitud tehniline suusaraja praegune versioon sai hetkel küll pisut lühem ja lihtsam, kuid ootame külma ning lund, sest plaanis on linnarahvale pakkuda ka MK-etapi raja täisversiooni,“ ütleb Leemets.