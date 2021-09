Solskjaeri arvates ei anta Manchester Unitedile penaltisid Klopi tõttu

Klopp teatas tänavu jaanuaris: "Ma kuulsin, et Manchester United on saanud kahe aastaga rohkem penaltisid, kui mina viie ja poole aastaga."

Solskjaer polnud pärast kolmapäevast Carabao Cupi kaotust West Hamile sugugi rahul kohtunike tööga. "Oli teatud peatreener eelmisel hooajal, kes hakkas muretsema, et me saame penaltisid. Pärast seda tundub, et need otsused ei taha enam tulla," vihjas norralane Klopile.