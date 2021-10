Jürgen Klopp: koroona vastu vaktsineerimine ei tähenda vabaduse vastu piiramist

BBC teatel on Premier League 'i 20-st klubist vaid seitsmes enam kui pooled mängijad end viiruse vastu vaktsineerinud. Kloppi sõnul on Liverpoolis "99%" mängijatest vaktsiinisüstid kätte saanud.

Klopp lisas, et ei ole pidanud ühtegi mängijat vaktsineerimiseks ümber veenma. "Ma ei mõista, miks vaktsineerimist peetakse vabaduse piiramiseks. Kui see nii on, siis tehniliselt tähendab ka alkoholijoobes auto juhtimise ära keelamine vabaduse piiramist. Me ju aga aktsepteerime seda," rääkis sakslane BBC vahendusel.